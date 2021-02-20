 Александрия - Минай смотреть онлайн матч УПЛ - 15 тур - 20.02.2021 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Минай: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 17:00 1119 0
Олександрія - Минай: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме Минай у рамках 15 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 20 лютого, о 17:00

Пряма трансляція матчу в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Олександрія - Минай наживо дивіться на нашому сайті.

У матчі першого кола Минай здобув мінімальну перемогу (1:0). У 14 турі Олександрія в гостях переграла Маріуполь (0:1), а Минай вдома програв Львову (1:2). Після 14 турів Олександрія знаходиться на 6 місці в чемпіонаті, здобувши 19 очок. Минай на останньому, 14-му місці. У підопічних Кобіна - 10 очок і гра в запасі.

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