ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У передостанній змагальний день, 20 лютого, на чемпіонаті світу заплановано класичні естафети в жінок і чоловіків. Жіноча естафета розпочнеться о 12:45 за київським часом.

Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн жіночу естафету в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Нагадаємо, збірна України поки що не здобула жодної медалі на чемпіонаті, двічі приїхавши до фінішу четвертими (змішана естафета та одиночний мікст).