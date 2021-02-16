ЧС з біатлону в Поклюці. Змішана одиночна естафета: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Одиночна змішана естафета на чемпіонаті світу в Поклюці відбудеться в четвер, 18 лютого, о 16:15 за київським часом.

Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн одиночний мікст у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. За попередньою інформацією, за збірну України побіжуть Дар'я Блашко та Артем Тищенко. Також на нашому сайті слідкуйте за гонкою в текстовій трансляції.

Нагадаємо, після 5 гонок світової першості збірна України без медалей. Найкращий виступ українців - 4 місце в змішаній естафеті.