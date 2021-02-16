 Футбол 1 Динамо Киев - Брюгге смотреть онлайн матч 1/16 финала Лиги Европы | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 18:23 2156 0
Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме бельгійський Брюгге. матч відбудеться в четвер, 18 лютого, на НСК Олімпійському. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Динамо - Брюгге дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Нагадаємо, обидві команди пробилися до Ліги Європи через Лігу чемпіонів. Динамо посілор 3 сходинку в групі G, а Брюгге - у групі F. 

Раніше команди зіграли дві гри в єврокубках. У кваліфікації ЛЧ-2019/20 Брюгге пройшов киян у двохраундовій дуелі (3:3, 1:1). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії.

Інший представний України в ЛЄ - Шахтар зіграє з Маккабі Тель-Авів. Гірники розпочнуть матч в Ізраїлі о 22:00 за київським часом.

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