Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 1/8 фіналу Australian Open-2021 зіграє з американкою Джtссікою Пегулою (61). Матч заплановано на понеділок, 15 лютого, на Род Лейвер Арені першим запуском ранкової сесії. Початок о 2:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Пегула онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Українка та американка зустрічалися раніше лише одного разу. Кілька тижнів тому Світоліна впевнено здолала Пегулу на турнірі в Абу-Дабі (6:4, 6:3).

Нагадаємо, в 3 колі Еліна не помітила Путінцеву (6:4, 6:0), а Пегула розгромила Младенович (6:2, 6:1). Зазначимо, обидві тенісистки не програли жодного сету на турнірі.