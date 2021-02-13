Манчестер Сіті - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє на власному полі з тоттегемом у 24 турі англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 13 лютого, о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч Манчестер Сіті - Тоттенгем наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Містяни впевнено лідирують у чемпіонаті, набравши 50 очок у 22 матчах. Шпори посідають 8 місце з 36 очками в активі. У матчі 1 кола підопічні Моурінью здобули домашню перемогу - 2:0. Зазначимо, Манчестер Сіті виграв останні 10 ігор поспіль в чемпіонаті АПЛ.