 Свитолина - Путинцева: смотреть онлайн Australian Open 13.02.2021 футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима у ТОП-20 спринту на чемпіонаті світу
Вчора 16:53 1270
Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE
Сьогодні 00:02 3927
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Вчора 19:27 11664
Санітра: Дуже потішив Цимбал
Вчора 19:15 1110
У Харкові померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра
Вчора 18:44 1614
Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті
Вчора 17:47 760 1
ЧС-2021. Чоловіки. Спринт 10 км: Як це було
Вчора 16:50 5966
Збірна України назвала склад на жіночий спринт на чемпіонаті світу
Вчора 16:27 1205
Усик і Джойс не змогли домовитись про бій: ексклюзивні подробиці довгоочікуваного поєдинку
Вчора 13:20 3764
Селезньова прибрали із заявки Колоса
Вчора 12:54 1472
Блоги
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона Андрій Твердохліб
Вчора 14:26 1200
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів Андрій Твердохліб
Вчора 13:57 2992
8 фільмів про спорт, що надихають
8 фільмів про спорт, що надихають Андрій Твердохліб
Вчора 12:05 526
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу Андрій Твердохліб
Вчора 12:05 391
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро Андрій Твердохліб
Вчора 11:33 7864 2
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону Андрій Твердохліб
Вчора 10:15 707
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент Андрій Твердохліб
Вчора 07:09 1985
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 06:22 6869
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
11.02.2021 21:22 3647
УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club
УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club Андрій Твердохліб
11.02.2021 19:58 483
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ Valeriy Ruchka
10.02.2021 18:07 6547 1
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України Valeriy Ruchka
10.02.2021 16:23 1013
Під час матчу Australian Open знепритомнів болбой
Під час матчу Australian Open знепритомнів болбой Valeriy Ruchka
10.02.2021 14:47 811
Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу
Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу Valeriy Ruchka
10.02.2021 13:04 1972 1
Стеф Каррі закинув божевільний м'яч спиною до кільця
Стеф Каррі закинув божевільний м'яч спиною до кільця Valeriy Ruchka
10.02.2021 11:52 542
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:18 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE 643
00:02 Пряма трансляція Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE 3927
12 Лютого 2021
23:54 Футбол Сельта розібралася з Ельче у Лі-Лізі 257
23:40 Футбол Болонья зіграла внічию з Беневенто у Серії А 337
23:27 Футбол Лейпциг здолав Аугсбург у Бундеслізі 345
23:13 Футбол Моєс: У Ярмоленка невелика травма 484
22:59 Футбол Лідер Лейпцига перейшов у Баварію 578
22:46 Футбол Визначилась зарплата Шахаба у Зорі 641
22:32 Бокс Реал відмовиться від Мбаппе заради Голанда 637
22:17 Баскетбол Будівельник у важкому матчі переміг Дніпро у Суперлізі 522
21:56 Футбол Денисов: Селезньов приїхав з довідками, що він чистий 750
21:43 Футбол Ворскла орендувала нідерландського захисника 694
21:29 Баскетбол Прометей обіграв Хімік у Суперлізі 512
21:12 Теніс Марченко з боями пробився у півфінал турніру в Італії 749
20:55 Санний спорт Гераскевич показав найкращий результат у кар'єрі на чемпіонатах світу 881
20:41 Футбол Різеспор із Морозюком поступився Ерзурум у чемпіонаті Туреччини 631
20:29 Бокс Гірн: Вайлдер повністю збожеволів 1474
20:15 Футбол Гвардіола - найкращий тренер січня в АПЛ 718
19:59 Футбол Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу 1420
19:46 Футбол Степаненко хоче пройти тренерські курси 862
19:31 ММА Президент UFC відмовився відбирати у Нурмагомедова чемпіонський пояс 792
19:27 Біатлон Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції 11664
19:15 Біатлон Санітра: Дуже потішив Цимбал 1110
18:58 Футбол Мілевський поскаржився на погоду перед дебютним матчем за Минай 1294
18:44 Легка атлетика У Харкові померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра 1614

Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE

Сьогодні 00:02 3927 0
Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 3 колі Australian Open-2021 зіграє проти з представниці Казахстану Юлії Путінцевої (28). Матч заплановано на суботу, 13 лютого, на Маргарет Корт Арені першим запуском ранкової сесії. Початок о 2:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Путінцева онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Для суперниць це буде вже 8 очна зустріч. Перевага на боці Світоліної - 5:2. Українка виграла останні 5 поєдинків проти казахстанки.

У 2 колі Еліна впевнено перемогла американку Гофф (6:4, 6:3), а Путінцева в 3-х сетах здолала більгійку Ван Ейтванк (6:4, 1:6, 6:2).

Коментарі ()