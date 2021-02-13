 Заря - Десна смотреть онлайн матч УПЛ - 14-й тур, 13.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 12:33 880 0
Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря та чернігівська Десна відкриють весняну частину чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 13 лютого, на Славутич Арені в Запоріжжі. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Зоря - Десна в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Команди двічі зустрічалися в сезоні 2020/21. У чемпіонаті Десна ввевнено перемогла (3:1), а в 1/8 фіналу Кубку України сильнішими виявились футболісти луганського клубу (0:1). Чернігівці в 13 матчах набрали 23 очка та посідають 3 сходинку в турнірній таблиці. Зоря - четверта. У луганців - 20 очок у 12 матчах. Лідирує в чемпіонаті київське Динамо, набравши 30 очок у 13 іграх.

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