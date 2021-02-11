Світоліна - Гофф: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в другому колі Australian Open-2021 зіграє з американкою Корі Гофф (48). Матч заплановано на 11 лютого, на Род Лейвер Арені, першим запуском у вечірній сесії. Початок о 11:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Гофф онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Раніше тенісистки не зустрічалися.

Світоліна в першому колі перемогла чешку Боузкову (663, 7:6 (5)), а Гофф здолала швейцарку Тайхманн (6:3, 6:2).