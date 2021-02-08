 Тампа-Бей Бакканирс - Канзас Чифс смотреть онлайн Super Bowl 8.02.2021 | Інше | Champion.com.ua
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Тампа-Бей Бакканірз - Канзас Чіфс: онлайн-трансляція Super Bowl. LIVE

Сьогодні 02:35 1446 0
Тампа-Бей Бакканірз - Канзас Чіфс: онлайн-трансляція Super Bowl. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тампа-Бей Бакканірз зіграє проти Канзас Чіфс у головному матчі американського спорту 2021 року - Super Bowl LV (55-й). Матч відбудеться в ніч на понеділок, 8 лютого, о 1:30 за київським часом. Гра відбудеться на домашній арені "Буканьєрів". Тож, вперше в історії Супербоулів одна із команд зіграє на власному стадіоні.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Viasat Sport. Також онлайн матч Тампа-Бей - Канзас у прямому етері дивіться на нашому сайті.

Зазначимо, що Канзас є чинним переможцем Супербоула, перемігши в 2020 році Сан-Франциско49. Загалом же Вожді є дворазовими переможцями найпочеснішого титулу в США. Тампа-Бей тріумфувала одного разу, у 2003 році.

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