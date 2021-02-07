 Свитолина - Боузкова: смотреть онлайн Australian Open-2021 9.02.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE

Сьогодні 14:53 192 0
Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) в першому колі Australian Open-2021 зіграє проти чешки Марі Боузкової (52). Гру заплановано на вівторок, 9 лютого, на Род Лейвер Арені другим запуском. Початок не раніше 3:30 за київським часом. 

Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Боузкова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. 

У протистоянні тенісисток рівновага - 1:1. У 2019 році на турнірі в Гуанчжоу чешка перемогла через травму українки (6:4, 4:3 відмова). У 2020 році Еліна взала реванш на турнірі в Монтерреї (7:5 4:6, 6:4).

Нагадаємо, Марта Костюк у 1 колі АО зіграє з росіянкою Кудермєтовою. Пряма трансляція поєдинку Костюк - Кудермєтова ТУТ.

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