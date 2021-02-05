Костюк - Брейді: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Grampians Trophy. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка України Марта Костюк (78) у 2 колі Grampians Trophy в австралійському Мельбурні зіграє проти американки Дженніфер Брейді (24). Матч відбудеться в ніч на 5 лютого на корті №13 другим запуском. Орієнтовний початок о 3:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Мертенс онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Раніше тенісистки не зустрічалися. Зазначимо, що поєдинки в Мельбурні відбудуться в незвичному форматі - з 2-х сетів.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, там же в Мельбурні, в чвертьфіналі Gippsland Trophy зіграє проти представниці Бельгії Елізе Мертенс. Пряма трансляція ТУТ.