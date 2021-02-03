 Астон Вилла - Вест Хэм смотреть онлайн матч АПЛ 3.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 19:49 80 0
Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 22 турі англійської прем'єр-ліги зіграє на виїзді проти астон Вілли. матч заплановано на середу, 3 січня, о 22:15 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports +. також Онлайн матч Астон Вілла - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Вест Гем після 21 туру посідає 5 сходинку, набравши 35 очок. Астон Вілла на 9 місці з 32 очками в активі. Лідирує в АПЛ Манчестер Сіті. У підопічних Пепа - 45 очок у 20 зіграних матчах. У минулому турі вест гем без шансів програв Ліверпулю (1:3). Один із голів після фантастичної комбінації на рахунку Салаха. Астон Вілла в 21 турі мінімально перемогла Саутгемптон (0:1).

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