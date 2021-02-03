 Наполи - Аталанта: смотреть онлайн полуфинал Кубка Италии 3.02.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE

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Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського у першому матчі другого півфіналу Кубку Італії зіграє в гостях проти Аталанти. матч відбудеться в середу, 3 лютого, о 21:45 за київським часом. Жоден український телеканал не планує трансляцію гри. Дивіться онлайн матч Наполі - Аталанта наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться в Бергамо 10 лютого. У чвертьфіналі  Аталанта виграла в Лаціо (3:2), а Наполі здолав Спецію (4:2). Напередодні, у першому півфіналі Ювентус завдяки дублю Роналду переміг в Мілані Інтер (1:2).

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