Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського у першому матчі другого півфіналу Кубку Італії зіграє в гостях проти Аталанти. матч відбудеться в середу, 3 лютого, о 21:45 за київським часом. Жоден український телеканал не планує трансляцію гри. Дивіться онлайн матч Наполі - Аталанта наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться в Бергамо 10 лютого. У чвертьфіналі Аталанта виграла в Лаціо (3:2), а Наполі здолав Спецію (4:2). Напередодні, у першому півфіналі Ювентус завдяки дублю Роналду переміг в Мілані Інтер (1:2).