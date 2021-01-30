 Аталанта - Лацио смотреть онлайн матч Сери А 31.01.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 20 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 12:57 212 0
Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 20 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 20 турі італійської Серії А приймає римський Лаціо. Матч відбудеться в неділю, 31 січня, о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Аталанта - Лаціо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Бергамці після 19 турів посідають 5 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 36 очок. У Лаціо - 34 очка та 7 сходинка. У матчі 1 туру Аталанта на виїзді розгромила римлян - 1:4. У минулому турі Аталанта завдала ніщивної поразки в гостях Мілану (0:3), а Лаціо мінімально здолав Сассуоло (2:1).

Нагадаємо, кілька днів тому команди зустрічалися в 1/4 фіналу Кубку Італії. Аталанта перемогла - 3:2. Один із голів на рахунку Руслана Маліновського.

Лідирує в чемпіонаті Італії Мілан, у якого 43 очка.

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