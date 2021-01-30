Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 21 турі Англійської Прем'єр-ліги приймає Ліверпуль. Матч відбудеться в неділю, 31 січня, о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Вест Гем - Ліверпуль дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 20 турів команди знаходяться поруч у турнірній таблиці. Ліверпуль посідає 5 сходинку, набравши 37 очок. У Вест Гема - 35 очок і 6 місце в турнірній таблиці. У матчі 7 туру Ліверпуль здобув вольову перемогу, перемігши молотобійців на власному полі - 2:1.

У минулому турі Вет Гем в гостях здолав Крістал Пелес (2:3), а Ліверпуль упевнено переміг Тоттенгем (1:3). Зазначимо, що команда Ярмоленка здобула 4 перемоги поспіль в чемпіонаті та 6 загалом.