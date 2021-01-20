Антгольц-2021. Жіноча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіноча Індивідуальна гонка на 7 етапі Кубку світу в Антгольці відбудеться в четвер, 21 січня. Початок о 15:15 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн Індивідуальну гонку дивіться на нашому сайті абсолютно безкоштовно, у HD-якості, із 3-х різних камер. Плеєри із трансляцією будуть доступні у цій новині за 15 хвилин до початку.

Це лише друга індивідуалка в сезоні 2020/21. На 1 етапі в Контіолахті перемогу святкувала італійка Вірер. Кращою із наших стала Юлія Джима, яка фінішувала 10-ю.