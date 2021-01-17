Барселона - Атлетік: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона зіграє проти Аьлетіка із Більбао у вирішальному матчі за Суперкубок Іспанії. Матч відбудеться в неділю, 17 січня, в Севільї на стадіоні на Олімпійському стадіоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Барселона - Атлетік наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У півфінальних поєдинках Барселона виграла в Реала Сосьєдад (1:2), а Атлетік сенсаційно переміг Реал Мадрид (1:2). Каталонці 13 разів здобували почесний трофей, востаннє в 2018 році. Атлетік - двічі, востаннє в 2015 році. Чинним володарем трофею є мадридський Реал.