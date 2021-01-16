Кубок світу. Естафета 4х6 км, жінки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Жіноча естафета 4х6 км на 6 етапі кубку світу в обергофі відбудеться в суботу, 16 січня. Початок о 15:45 за київським часом.
Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн
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Українки посідають 7 сходинку в заліку естафет, набравши 76 очок. Лідирують француженки - 108 очок.
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