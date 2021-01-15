 Смотреть онлайн биатлон - Кубок мира. Эстафета 4х6 в Оберхофе женщины | Біатлон | Champion.com.ua
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Кубок світу. Естафета 4х6 км, жінки: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 16:43 167 0
Кубок світу. Естафета 4х6 км, жінки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіноча естафета 4х6 км на 6 етапі кубку світу в обергофі відбудеться в суботу, 16 січня. Початок о 15:45 за київським часом.

Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Українки посідають 7 сходинку в заліку естафет, набравши 76 очок. Лідирують француженки - 108 очок.

 

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