 Костюк - Соррибес-Торро: смотреть онлайн 1/4 финала в Абу-Даби 11.01.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк - Соррібес-Тормо: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Абу-Дабі. LIVE

Сьогодні 16:58 650 0
Костюк - Соррібес-Тормо: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (99) у чвертьфінальному матчі Abu Dhabi WTA Women's Tennis - WTA500 зіграє проти іспанки Сари Соррібес-Тормо. Матч заплановано на понеділок, 11 січня, третім запуском на центральному корті після гри Кенін - СаккаріДивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Костюк - Соррібес-Тормо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 2018 році тенісистки зустрічалися в кваліфікації Вімблдону. Іспанка перемогла в двох сетах - 7:5, 7:6 (5).

В 1/8 фіналу Костюк упевнено розібралася із словенкою Зіданшек (6:1, 6:1), а Соррібес-Тормо виграла в росіянки Гасанової (7:5, 6:3).

Нагадаємо, Марта Костюк оновила власний рекорд в рейтингу WTA.

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