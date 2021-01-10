Змішана естафета в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У заключний день 5 етапу Кубку світу в Обергофі відбудеться змішана естафета. Гонка відбудеться в неділю, 10 січня, о 12:30 за київським часом. Дивіться онлайн-трансляцію змішаної естафети наживо на нашому сайті. Збірна України виступить у такому складі: Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний. Це перша змішанка в сезоні 2020/21.

Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Нагадаємо, напередодні відбулися гонки переслідування в жінок і чоловіків. У дівчат Юлія Джима приїхала на фініш 15-ю, а в чоловіків найкращим став Артем Прима, який показав 30-й результат.