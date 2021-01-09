Костюк - Зіданшек: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (99) зіграє з Тамарою Зіданшек (87) за вихід до 1/4 фіналу Abu Dhabi WTA Women's Tennis. Матч відбудеться в неділю, 10 січня, першим запуском на корті №1. Початок о 8:00 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Костюк - Зіданшек на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Це буде перша очна зустріч між тенісистками.

У матчі 2 кола Костюк не без проблем перемогла тайванку Се Хувей (6:3, 6:7 (4), 6:3), а Зіданшек виграла в канадійки Фернвндес (6:4, 6:4). Нагадаємо, Еліна Світоліна розгромила Вєру Звонарьову (6:4, 6:1) та зіграє за вихіду чвертьфінал із росіянкою Єкатєріною Алєксандровою.