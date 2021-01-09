Світоліна - Звонарьова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє проти росіянки Вєри Звонарьової (164) у 2 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis, що триває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Матч заплановано на суботу, 9 січня, на центральному корті третім запуском після гри Гасанова - Плішкова. Орієнтовний початок об 11:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Звонарьова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 1 колі Світоліна впевнено перемогла американку Пегулу (6:4, 6:3), а Звонарьова здолала францеженку Есс (6:3, 6:4).

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в 2 колі програла Онс Жабер (5:7, 6:3, 6:2), а марта Костюк зіграє проти тенісистки з Тайваню Се Шувей.