 Свитолина - Звонарева: смотреть онлайн матч в Абу-Даби 9.01.2021 - футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі
Вчора 13:47 8399 1
Світоліна - Звонарьова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 01:20 945
Костюк - Шувей: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 00:35 935
Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського
Вчора 22:09 459
Гасперіні назвав головну якість Маліновського
Вчора 21:24 663
Гент повісив цінник на Яремчука
Вчора 18:54 1269
Динамо проявляє інтерес до хавбека збірної Швеції
Вчора 17:26 989
Лопес: Виправдання Ломаченка мене не здивували
Вчора 16:55 2787
Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу
Вчора 16:38 1211
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської
Вчора 15:57 1696
Блоги
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:00 6737
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва Андрій Твердохліб
Вчора 21:01 373
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика Андрій Твердохліб
Вчора 20:06 583
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні Андрій Твердохліб
Вчора 16:43 973
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол Андрій Твердохліб
Вчора 16:23 573
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом Андрій Твердохліб
07.01.2021 07:35 4813 3
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
06.01.2021 21:13 2800
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2021 19:51 5979 4
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта Valeriy Ruchka
06.01.2021 15:00 1019 1
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами Valeriy Ruchka
06.01.2021 13:15 1326 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:20 Пряма трансляція Світоліна - Звонарьова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE 945
01:00 Блог Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії 6737
00:35 Пряма трансляція Костюк - Шувей: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE 935
8 Січня 2021
23:59 Футбол Дніпро-1 хотів підписати гравця збірної Словенії 1674
23:52 Футбол Вільярреал розгромив Сельту у 18 турі Ла-Ліги 1468
23:40 Футбол Безбородько може повернутися до Десни 1390
23:25 Футбол Баварія на виїзді програла Боруссії у 15 турі Бундесліги 1687
23:11 Футбол Манчестер Юнайтед залишать Ромеро та Рохо 1693
22:55 Бокс Кемпбелл: Гарсія вдарив так сильно, що я не міг дихати одну хвилину 2530
22:39 Легка атлетика Чемпіон світу порушив антидопінгові правила 1785
22:25 Футбол Захисник Ювентуса заразився коронавірусом 1834
22:15 Пряма трансляція Беневенто - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 17 туру Серії А. LIVE 231
22:09 Футбол Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського 459
21:55 Хокей Голкіпер Лундквіст успішно прооперований на серці 2651
21:40 Футбол Хавбек Кошман залишив Львів 1894
21:24 Футбол Гасперіні назвав головну якість Маліновського 663
21:09 Футбол Доменек: Хотів би підписати Марадону, але він мертвий 2082
21:06 Пряма трансляція Боруссія М - Баварія: онлайн-трансляція матчу 15 туру Бундесліги. LIVE 385
21:04 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 13843
21:01 Блог Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва 373
20:55 Баскетбол Київ-Баскет сенсаційно програв Запоріжжю у Суперлізі 2102
20:53 Пряма трансляція Жіноча гонка переслідування на 10 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 253
20:39 ММА Переможець бою Мак-Грегор - Пор'є стане претендентом на титул чемпіона UFC 2252
20:31 Пряма трансляція Гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 297
20:25 Футбол Тоттенгем хоче підписати Перишича 2209

Світоліна - Звонарьова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE

Сьогодні 01:20 945 0
Світоліна - Звонарьова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє проти росіянки Вєри Звонарьової (164) у 2 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis, що триває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Матч заплановано на суботу, 9 січня, на центральному корті третім запуском після гри Гасанова - Плішкова. Орієнтовний початок об 11:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Звонарьова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 1 колі Світоліна впевнено перемогла американку Пегулу (6:4, 6:3), а Звонарьова здолала францеженку Есс (6:3, 6:4).

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в 2 колі програла Онс Жабер (5:7, 6:3, 6:2), а марта Костюк зіграє проти тенісистки з Тайваню Се Шувей.

Коментарі ()