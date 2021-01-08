 Беневенто - Аталанта смотреть онлайн 17-й тур Серии А 9.01.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Беневенто - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 17 туру Серії А. LIVE

Вчора 22:15 168 0
Беневенто - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 17 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського в 17 турі італійської Серії А зіграє в гостях проти Беневенто. Матч відбудеться в суботу, 9 січня, о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Беневенто - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Підопічні Гасперіні посідають 7 сходинку в турнірній таблиці, набравши в 15 матчах 28 очок. У Беневенто - 21 очко та 10 місце в чемпіонаті. У 16 турі Аталанта розгромила вдома Парту (3:0), а Беневенто здолав на виїзді Кальярі (1:2).

Нагадаємо, Мілін в 16 турі зазнав першої поразки в чемпіонаті, програвши на власному полі Ювентусу (1:3).

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