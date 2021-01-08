Жіноча гонка переслідування на 10 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

9 січня в Обергофі в рамках 5 етапу Кубку світу жінки вийдуть на старт гонки переслідування. Початок о 13:45 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію гонки онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку старту. За результатами спринту до пасьюту пробилися 3 українки: Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Підгрушна. Катерина Бех і Анастасія Меркушина залишилися поза ТОП-60.

Нагадаємо, наші чоловіки вкрай невдало провели спринт і лише Артем Прима та Дмитро Підручний візьмуть участь в гонці переслідування, яка відбудеться через 2 години після жіночого старту.