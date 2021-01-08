Гонка переслідіування у чоловіків на 12,5 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 9 січня, в німецькому Обергофі відбудеться Гонка переслідування в чоловіків на дистанції 12,5 км. Початок о 15:45 за київським часом. Дивіться онлайн-трансляцію спринту в чоловіків наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у ці йновині за 15 хвилин до початку.

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Нагадаємо, лише 2 українських біатлоніста кваліфікувалися до посьюту за результатами спринту: Артем Прима та Дмитро Підручний. Також 9 січня відбудеться гонка переслідування у жінок.