Костюк - Шувей: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (99) у 2 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis зіграє проти представниці Тайваню Се Шувей (67). Матч відбудеться в суботу, 9 січня. Точний час і корт визначаться трохи згодом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Костюк - Шувей онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, у 1 колі Костюк без проблем перемогла чешку Градецьку (6:2, 6:4), а Шувей здолала іншу чешку Вондроушову (3:6, 6:3, 7:6(3). Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє з росіянкою Звонарьовою, а Катерина Бондаренка покинула турнір, поступившись Жабер (7:5, 3:6, 2:6).