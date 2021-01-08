 Боруссия М - Бавария смотреть онлайн матч 8.01.2021 - Megogo | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія М - Баварія: онлайн-трансляція матчу 15 туру Бундесліги. LIVE

Сьогодні 09:29 179 0
Боруссія М - Баварія: онлайн-трансляція матчу 15 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Гладбахська Боруссія та мюнхенська Баварія відкриють програму 15 туру німецької Бундесліги. Матч відбудеться в п'ятницю, 8 січня, о 21:30 на стадіоні Боруссія-Парк.

Пряма транслдяція поєдинку в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Боруссія - Баварія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Мюнхенці лідирують в чемпіоні. Після 14 турів у підопічних Фліка - 33 очки. У Боруссії 21 очко та 7 місце. У 14 турі Баварія розгромила Майнц (5:2), а Боруссія виграла в Армінії (0:1).

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