Боруссія М - Баварія: онлайн-трансляція матчу 15 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Гладбахська Боруссія та мюнхенська Баварія відкриють програму 15 туру німецької Бундесліги. Матч відбудеться в п'ятницю, 8 січня, о 21:30 на стадіоні Боруссія-Парк.

Пряма транслдяція поєдинку в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Боруссія - Баварія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Мюнхенці лідирують в чемпіоні. Після 14 турів у підопічних Фліка - 33 очки. У Боруссії 21 очко та 7 місце. У 14 турі Баварія розгромила Майнц (5:2), а Боруссія виграла в Армінії (0:1).