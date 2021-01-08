Бондаренко - Жабер: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Катерина Бондаренко (285) в 2 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis зіграє проти туніски Онс Жабер (31). Гра відбудеться в п'ятницю, 8 січня, на центральному корті першим запуском. Початок о 8:00 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Бондаренко - Жабер на нашому сайті.

Українка пробилася до основної сітки через сито кваліфікації, перемігши угорку Удварді (6:7 (5), 6:2, 6:4) та гречанку Грамматікопулу (6:1, 6:3). У 1 колі Бондаренко у важкому поєдинку здолала китаянку Яфань Ван (6:3, 3:6, 7:5).

Нагадаємо, Марта Костюк на старті турніру в ОАЕ перемогла чешку Градецьку (6:2, 6:4), а Еліна Світоліна без проблем виграла в американки Пегули (6:4, 6:3).