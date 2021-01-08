Чоловіча спринтерська гонка 10 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 8 січня, на 5 етапі кубку світу відбудеться спринтерська гонка на 10 км у чоловіків. Початок о 15:15 за київським часом. Дивіться онлайн-трансляцію спринту в чоловіків наживо на нашому сайті.

Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Напередодні головний тренер українців Юрай Санітра оголосив склад на гонку. Жіночий спринт виграла норвежка Тіріл Екгоф. Юлія Джима фінішувала в ТОП-10.

Нагадаємо, найкращий із українців у загальному заліку Дмитро Підручний лише на 34-й сходинці.