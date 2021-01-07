 Бондаренко - Жабер: смотреть онлайн матч в Абу-Даби 8.01.2021 - футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ястремська здала позитивний тест на допінг
Вчора 17:31 1398 1
Переговори Динамо з агентами Абади зайшли у глухий кут
Вчора 21:25 287
Бондаренко - Жабер: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE
Вчора 21:12 247
Кличко назвав свого кумира дитинства
Вчора 18:28 2856
Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Вчора 16:08 2119
Костюк потужно стартувала на турнірі в ОАЕ
Вчора 12:04 1331
Зінченко допоміг Манчестер Сіті вийти до фіналу Кубку футбольної ліги
06.01.2021 23:37 1407 1
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
06.01.2021 21:13 2712
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
06.01.2021 19:51 5712 3
Альварес: Джошуа нокаутує Ф'юрі
06.01.2021 18:55 4955
Блоги
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
06.01.2021 21:13 2712
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2021 19:51 5712 3
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта Valeriy Ruchka
06.01.2021 15:00 950 1
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами Valeriy Ruchka
06.01.2021 13:15 1229 1
УЄФА вшанував пам'ять Лобановського
УЄФА вшанував пам'ять Лобановського Valeriy Ruchka
06.01.2021 12:23 864
Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників
Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників Андрій Твердохліб
06.01.2021 12:09 4709
Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів
Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.01.2021 11:31 637
Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
06.01.2021 09:41 2136
5 причин дивитися український хокей у Різдво
5 причин дивитися український хокей у Різдво Андрій Твердохліб
06.01.2021 08:05 450
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
05.01.2021 16:44 1455
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
04.01.2021 17:00 1307
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
04.01.2021 14:15 5404
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
04.01.2021 14:00 7101 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
04.01.2021 13:00 5653
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри Valeriy Ruchka
04.01.2021 11:28 776
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
7 Січня 2021
23:54 Футбол Луїзао підпише повноцінний контракт з Ворсклою 138
23:40 Футбол Арсенал візьме кредит на 120 мільйонів фунтів 164
23:26 Футбол Еріксен не потрібен ПСЖ 253
23:10 Футбол ПСЖ виставив Дракслера на трансфер 284
22:55 Баскетбол У НБА зафіксовано чотири нові випадки коронавірусу 415
22:40 Футбол Тоттенгем хоче залишити Бейла в команді 500
22:25 Футбол Захисник Колоса підписав контракт із грецьким клубом 671
22:10 Футбол Матч Осасуна - Реал знаходиться під загрозою зриву 673
21:55 Теніс Стала відома суперниця Світоліної у другому колі турніру в Абу-Дабі 863
21:41 Футбол Суперник Динамо орендував захисника Болоньї 721
21:25 Футбол Переговори Динамо з агентами Абади зайшли у глухий кут 287
21:12 Пряма трансляція Бондаренко - Жабер: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE 247
21:11 Футбол Арсенал підписав захисника Герти 1020
20:55 ММА Боєць ММА загинув у масовій бійці в махачкалінському селищі 1404
20:41 Футбол Атлетік продовжив контракт з основним хавбеком 1076
20:25 Футбол Шене достроково залишив Дженоа 1132
20:21 Пряма трансляція Чоловіча спринтерська гонка 7,5 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 259
20:10 Футбол Манчестер Юнайтед підписав вінгера Аталанти 1908
19:55 Біатлон Меркушина побіжить спринт на 5-му етапі Кубка світу в Обергофі 1344
19:46 Блог Лідер збірної проти чинного чемпіона. В УХЛ сталася потужна бійка 563
19:39 Футбол Молодий бразильський футболіст помер після зупинки серця на полі 1712
19:25 Футбол Парма знову призначила Д'Аверса 1487
19:10 Біатлон У збірній Норвегії виявлені випадки зараження коронавірусом 1587
18:52 Теніс Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в ОАЕ 1836
18:42 Теніс Ястремська: Я вражена і шокована та зроблю все, щоб очистити своє ім'я 969

Бондаренко - Жабер: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE

Вчора 21:12 247 0
Бондаренко - Жабер: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Катерина Бондаренко (285) в 2 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis зіграє проти туніски Онс Жабер (31). Гра відбудеться в п'ятницю, 8 січня, на центральному корті першим запуском. Початок о 8:00 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Бондаренко - Жабер на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Зазначимо, раніше тенісистки між собою не грали.

Українка пробилася до основної сітки через сито кваліфікації, перемігши угорку Удварді (6:7 (5), 6:2, 6:4) та гречанку Грамматікопулу (6:1, 6:3). У 1 колі Бондаренко у важкому поєдинку здолала китаянку Яфань Ван (6:3, 3:6, 7:5).

Нагадаємо, Марта Костюк на старті турніру в ОАЕ перемогла чешку Градецьку (6:2, 6:4), а Еліна Світоліна без проблем виграла в американки Пегули (6:4, 6:3).

 

Коментарі ()