Бондаренко - Ван: онлайн-трансляція матчу 1 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Катерина Бондаренко (285) в 1 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis зіграє з представницею китаю Яфань Ван (95). Матч відбудеться в четвер, 7 січня. Початок о 8:00 за київським часом.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Бондаренко - Ван на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Українка потрапила до основної сітки через сито кваліфікації, перемігши угорку Удварді (6:7 (5), 6:2, 6:4) та гречанку Грамматікопулу (6:1, 6:3). Нагадаємо, Еліна Світоліна в 1 колі зіграє проти американки Пегули, а Марта Костюк зустрінеться з чешкою Градецькою.

Відзначимо, раніше тенісистки не зустрвчалися.