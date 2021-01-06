 Свитолина - Пегула: смотреть онлайн матч в Абу-Даби 7.01.2021 - футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Пегула: онлайн трансляція матчу 1 кола в Абу-Дабі. LIVE

Сьогодні 21:36 127 0
Світоліна - Пегула: онлайн трансляція матчу 1 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) на старті турніру Abu Dhabi WTA Women's Tennis зіграє проти американки Джессіки Пегули (63). Матч відбудеться в четвер, 7 січня. Орієнтовний початок не раніше 15:30 за київським часом.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Світоліна - Пегула на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Зазначимо, Світоліна сіяна на турнірі під 2-м номером і раніше не зустрічалися з американкою. Нагадаємо, Марта Костюк в 1 колі зіграє з чешкою Лусіє Градецькою.

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