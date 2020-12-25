 Арсенал - Челси смотреть онлайн АПЛ 26.12.2020 - Setanta Sports | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 13:03 204 0
Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Арсенал зіграє з Челсі в лондонському дербі в рамках 15 туру Англійської Прем'єр ліги. Гра відбудеться в суботу, 26 грудня, на стадіоні Емірейтс. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Арсенал - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 14 турів у Челсі - 25 очок і 5 місце в турнірній таблиці АПЛ. В Арсенала - 14 очок і 15 сходинка в чемпіонаті. У 14 турі Челсі вдома розгромив Вест Гем (3:0), а Арсенал у гостях поступився Евертону (2:1).

 

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