Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Арсенал зіграє з Челсі в лондонському дербі в рамках 15 туру Англійської Прем'єр ліги. Гра відбудеться в суботу, 26 грудня, на стадіоні Емірейтс. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Арсенал - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 14 турів у Челсі - 25 очок і 5 місце в турнірній таблиці АПЛ. В Арсенала - 14 очок і 15 сходинка в чемпіонаті. У 14 турі Челсі вдома розгромив Вест Гем (3:0), а Арсенал у гостях поступився Евертону (2:1).