 Ингулец - Шахтер: смотреть онлайн матч УПЛ 13-й тур 13.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 01:28 415 0
Інгулець - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 13 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях з петрівським Інгульцем. Матч відбудеться в неділю, 13 грудня, на стадіоні Зірка в Кропивницькому, о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інгулець - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Підопічні Каштру набрали 26 очок у 12 матчах і посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Динамо 4-ма пунктами та маючи гру в запасі. Інгулець на 10 місці з 11 очками в доробку. У 12 турі Шахтар розгромив Минай (5:1), а Інгулець зіграв гостьову нічию зі Львовом (1:1).

Нагадаємо, київське Динамо втратило очки в неймовірному поєдинку з Колосом.

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