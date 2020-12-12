 Джошуа - Пулев смотреть онлайн бой WBA, WBO, IBF, IBO 12.12.2020 - Мегого | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Сьогодні 14:18 257 0
Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зустрінеться з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) у рамках вечору боксу в Лондоні. Бій відбудеться увечері 12 грудня на Вемблі Арені. Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Джошуа - Пулєв на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку бою. Також наш сайт проведе традиційну текстову трансляцію.

Раніше ми писали про важливість поєдинку для британці на шляху до бою-мрії проти Ф'юрі.

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