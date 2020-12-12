Чоловіча гонка переслідування 12,5 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча Гонка переслідування на дистанції 12,5 км продовжить третій етап Кубку світу в Голменколені. Гонка відбудеться в суботу, 12 грудня, о 15:45 за київським часом.

Українці невдало виступили в спринті і, як наслідок, нашу команду в Пасьюті представлятимуть Артем Прима та Антон Дудченко. Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гонки.

Нагадаємо, в загальному заліку КС крищий із українців - Артем Прима посідає 28 сходинку. Що стосується Дудченка, то він очок не набирав.