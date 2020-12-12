Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіноча естафета 4х6 км продовжить 3-й етап Кубку світу, який цими днями відбувається в австрійському Гохфільцені. Гонка відбудеться в суботу, 12 грудня, о 12:45 за київським часом.

До складу збірної України потрапили: Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна. Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті.

У першій естафеті сезону, яка відбулась у рамках 2 етапу в Контіолахті, українки фінішували п'ятими. Також 12 грудня чоловіки вийдуть на старт Гонки переслідування, у якій Україну представлятимуть Артем Прима та Антон Дудченко. Початок о 15:45.

Нагадаємо, українські біатлоністи невдало виступили в спринтах. У жінок найкращою із наших стала Юлія Джима, яка фінішувала 22-ю, у чоловіків - Артем Прима з 30-м часом.