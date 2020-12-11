 Смотреть онлайн - Биатлон. Женщины, эстафета 4х6 км. Хохфильцен 12.12.2020 | Біатлон | Champion.com.ua
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Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 21:24 193 0
Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіноча естафета 4х6 км продовжить 3-й етап Кубку світу, який цими днями відбувається в австрійському Гохфільцені. Гонка відбудеться в суботу, 12 грудня, о 12:45 за київським часом.

До складу збірної України потрапили: Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна. Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гонки.

У першій естафеті сезону, яка відбулась у рамках 2 етапу в Контіолахті, українки фінішували п'ятими. Також 12 грудня чоловіки вийдуть на старт Гонки переслідування, у якій Україну представлятимуть Артем Прима та Антон Дудченко. Початок о 15:45.

Нагадаємо, українські біатлоністи невдало виступили в спринтах. У жінок найкращою із наших стала Юлія Джима, яка фінішувала 22-ю, у чоловіків - Артем Прима з 30-м часом.

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