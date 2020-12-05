Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 11 турі Англійської Прем'єр-ліги на власному полі прийматиме Манчестер Юнайтед. Матч відбудеться в суботу, 5 грудня, о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports в онлайн-конітеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Вест Гем - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Вест Гем у 10 матчах набрав 17 очок і посідає 5 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У манкуніанців - 16 очок у 9 матчах і 9 місце в чемпіонаті. У 10 турі Манчестер на виїзді здолав Саутгемптон (2:3), а Вест Гем переміг Астон Віллу (2:1).