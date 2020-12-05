Маріуполь - Динамо: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 12 турі Української Прем'єр-ліги зіграє гостьову гру з Маріуполем. Матч відбудеться в суботу, 5 грудня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Маріуполь - Динамо дивіться на нашому сайті.

Кияни лідирують в чемпіонаті після 11 турів, маючи в своєму активі 23 очка. У донецького Шахтаря, який іде другим - 20 очок. Маріуполь набрав 16 очок і посідає 6 місце в чемпіонаті. У минулому турі Маріуполь виграв у ФК Львова (1:3), а Динамо перемогло Ворсклу (2:0).

Нагадаємо, підопічні Луческу розгромно поступилися Ювентусу (3:0) в 5 турі Ліги чемпіонів і в очній дуелі з Ференцварошем визначать хто навесні продовжить боротьбу в Лізі Європи.