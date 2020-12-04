Тоттенгем - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 11 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем у дербі північного Лондона на власному полі зіграє з Арсеналом в 11 турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 6 грудня, о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Тоттенгем - Арсенал дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 10 турі Шпори лідирують у чемпіонаті, набравши 21 очко. У Гармашів - 13 очок і 14 сходинка в турнірній таблиці. В 10 турі Тоттенгем зіграв у гостях внічию із Челсі (0:0), а Арсенал на власному полі поступився Вулвергемптону (1:2).