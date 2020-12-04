Ювентус - Торіно: онлайн-трансляція матчу 10 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ювентус і Торіно зіграють у туринському дербі в рамках 10 туру італійської Серії А. Матч відбудеться в суботу, 5 грудня, на Альянцц Арені, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Ювентус - Торіно дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Стара сеньйора набрала 17 очок у 9 матчах і посідає 4 схидинку в чемпіонату, відстаючи від лідера - Мілана на 6 пунктів.У Торіно - 6 очок і 18 місце після 9 турів.