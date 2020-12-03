 ФК Львов - Ингулец смотреть онлайн матч УПЛ 12-й тур 5.12.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Львів - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 19:44 175 0
ФК Львів - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів і Інгулець відкриватимуть програму 12 туру в Українській Прем'єр-лізі. Матч відбудеться в суботу, 5 грудня, на Арені Львів. Початок о 14:00

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Львів - Інгулець наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Львів'яни в 10 матчах набрали 7 очок і посідають 13 сходинку в турнірній таблиці. В Інгульця - 10 очок в 11 іграх і 10 місце в чемпіонаті. В 11 турі Інгулець удома переміг Оліипік (2:1), а Львів на власному полі поступився Маріуполю (1:3).

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