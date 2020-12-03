Арсенал - Рапід: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лонлонський Арсенал зіграє на власному полі з австрійським Рапідом у 5 турі Ліги Європи. Матч відбудеться в четвер, 3 грудня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Арсенал - Рапід у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гармаші достроково забезпечили собі вихід у плей-оф турніру, вигравши усі 4 гри групового етапу. Рапід веде боротьбу за 2 сходинку. У австрійців - 6 очок. Така ж кількість очок і в шведського Молде, який у 5 турі зіграє з аутсайдером квартету B Дандолком.