Мілан - Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Італійський Мілан у 5 турі Ліги націй зіграє на власному полі із шотандським Селтіком. Матч відбудеться у четвер, 3 грудня, на стадіоні Сан-Сіро. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Мілан - Селтік наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У міланців - 7 очок після 4 турів і 2 сходинка в турнірній таблиці групи H. Селтік посідає останнє місце в квартеті, здобувши в попередніх іграх усього 1 бал. Лідирує в групі французський Лілль, у якого 8 очок. У чеської Спарти - 6 очок і 3 місце.

Нагадаємо, луганська Зоря в 5 турі групи G приймає англійський Лестер.