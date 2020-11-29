 Ингулец - Олимпик смотреть онлайн матч УПЛ 11-й тур 29.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 19:08 497 0
Інгулець - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Петрівський Інгулець і донецький Олімпік закриють програму 11 туру Української прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 29 листопада, на стадіоні Зірка в Кіровограді, о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Інгулець - Олімпік дивіться на нашому сайті. 

 

В Олімпіка - 13 очок у 9 зіграних матчах і 7 позиція в турнірній таблиці. Інгулець - 12-й з 7 очками в 10 матчах. У минулому турі Олімпік на власному полі зіграв унічию з Маріуполем (3:3), а Інгулець вдома програв Динамо (0:2).

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