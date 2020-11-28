Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар в 11 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Дніпро-1. Матч відбудеться в суботу, 28 листопада, на Дніпро Арені, о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Дніпро-1 - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

Після 10 турів гірники посідають 2 сходинку в чемпіонаті. У підопічних Каштру - 20 очок - на 3 менше ніж в Динамо. Дніпро-1 набрав 8 пунктів і розтувався на 11 місці. У минулому турі Шахтар удома втратив очки в матчі з Олександрією (1:1), а Дніпро-1 програв Минаю (3:2). Лідер чемпіонату - Динамо в 11 турі зіграє вдома з Ворсклою.

Нагадаємо, напередодні гри з дніпрянами Шахтар зазнав нищівної поразки в ЛЧ від гладбахської Боруссії (4:0).