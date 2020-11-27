Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

 Днипро-1 - Шахтер: смотреть онлайн матч УПЛ 11-й тур 28.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
Вчора 21:44 3720
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
Сьогодні 20:16 1
Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:42 475
Денисов: Рішення УЄФА - це в чистому вигляді дискримінація
Сьогодні 18:25 411
Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: де дивитися онлайн бій легенд
Сьогодні 16:19 636
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:35 28745
ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022
Сьогодні 14:41 881
Коробов став чемпіоном України із шахів
Сьогодні 13:15 407
Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:44 541
Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі
Сьогодні 11:30 1303
Блоги
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:39 1162
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:05 356
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:36 262
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:35 28742
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа Valeriy Ruchka
Вчора 22:11 983
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:16 Футбол ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією 1
20:10 Футбол Тайсон повернувся до загальної групи Шахтаря 60
19:55 Бокс Валуєв висловився щодо бою Тайсон - Джонс 193
19:40 Футбол Павелко: Суперники України шукають хитрощі, щоб змагатися в кабінетах 418
19:25 Футбол Лунін потрапив до заявки Реала на матч з Алавесом 373
19:10 Бокс Дюбуа та Джойс провели зважування перед боєм 379
19:06 Пряма трансляція Минай - Зоря: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 136
18:55 Футбол Десна звернулася до Павелка щодо ситуації зі стадіоном 454
18:42 Пряма трансляція Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 475
18:40 Бокс Гірн висловився про виставковий бій Тайсон - Джонс 529
18:33 Беттінг ТОП-5 провідних онлайн-казино України 388
18:25 Футбол Денисов: Рішення УЄФА - це в чистому вигляді дискримінація 411
18:14 Беттінг 1xbet чи Фаворит спорт: де краще ставити на футбол? 434
18:09 Біатлон Джима та Бех візьмуть участь в індивідуальній гонці Кубка світу 645
17:59 Пряма трансляція Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 153
17:55 Футбол Роналду пропустить матч з Беневенто 519
17:51 Беттінг Як робити ставки на футбол? 489
17:40 Хокей. УХЛ Маріуполь підписав результативного форварда з чемпіонату Польщі 686
17:39 Блог Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо 1166
17:31 Пряма трансляція Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 174
17:25 Бокс Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера 266
17:11 Теніс WTA планує змінити назви категорій турнірів 639
17:05 Блог Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? 357
16:58 Пряма трансляція Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 303
16:55 Футбол Ниву вигнали зі стадіону у Тернополі 1662

Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 17:59 153 0
Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар в 11 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Дніпро-1. Матч відбудеться в суботу, 28 листопада, на Дніпро Арені, о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Дніпро-1 - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

Після 10 турів гірники посідають 2 сходинку в чемпіонаті. У підопічних Каштру - 20 очок - на 3 менше ніж в Динамо. Дніпро-1 набрав 8 пунктів і розтувався на 11 місці. У минулому турі Шахтар удома втратив очки в матчі з Олександрією (1:1), а Дніпро-1 програв Минаю (3:2). Лідер чемпіонату - Динамо в 11 турі зіграє вдома з Ворсклою.

Нагадаємо, напередодні гри з дніпрянами Шахтар зазнав нищівної поразки в ЛЧ від гладбахської Боруссії (4:0).

Коментарі ()